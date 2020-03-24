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Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева подчеркнула стройные ноги белоснежной юбкой-карандашом

На съемках передачи телеведущая предстала в элегантном образе.

Лера Кудрявцева подчеркнула стройные ноги белоснежной юбкой-карандашом
Лера Кудрявцева . фото: globallookpress.com/

Лера Кудрявцева недавно отдохнула в Дубае. Блондинка понежилась на солнце со своей мамой. Она также без стеснения позировала в мини-бикини, хотя всего несколько месяцев назад сделала операцию по удалению грудных имплантов. Вернувшись домой телеведущая сразу приступила к работе. В отличие от многих коллег, ей не пришлось сесть на карантин. Девушка каждый день измеряет температуру и следит за своим состоянием.

Так, на днях Лера снялась в передаче «Звезды сошлись». Она предстала в ярко-желтом костюме, подчеркнувшем ее фигуру. Девушка посетовала, что телевизионщики вынуждены работать, пока артисты отдыхают во время пандемии коронавируса. Даже в студии теперь нет зрителей. А на съемках шоу «Секрет на миллион» Кудрявцева предстала в рубашке цвета фуксия и белоснежной юбке-карандаше, которая оттенила ее загорелые ноги и подчеркнула осиную талию.

Телеведущая показала закулисье передачи. «Странное зрелище», — отметила она, наблюдая за съемочной командой в медицинских масках. Лере не терпелось вернуться домой, поэтому она шутливо заверяла, что всех не любит. Обычно съемки длятся допоздна, поэтому освобождается блондинка часто ночью.

Фото: instagram.com/leratv/

Напомним, что дома ее ждут муж Игорь Макаров и годовалая дочка Мария. В период пандемии коронавируса Лера старается реже выходить из дома с наследницей. Если они гуляют, то возле особняка, где есть качели. Раньше Мария каждую неделю ходила на развивающие занятия и даже в бассейн, но теперь крохой занимаются родители. Отметим, что многие звезды, у которых есть дети-школьники, перевели наследников на дистанционное обучение.

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