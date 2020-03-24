Лера Кудрявцева подчеркнула стройные ноги белоснежной юбкой-карандашом

Лера Кудрявцева недавно отдохнула в Дубае. Блондинка понежилась на солнце со своей мамой. Она также без стеснения позировала в мини-бикини, хотя всего несколько месяцев назад сделала операцию по удалению грудных имплантов. Вернувшись домой телеведущая сразу приступила к работе. В отличие от многих коллег, ей не пришлось сесть на карантин. Девушка каждый день измеряет температуру и следит за своим состоянием.

Так, на днях Лера снялась в передаче «Звезды сошлись». Она предстала в ярко-желтом костюме, подчеркнувшем ее фигуру. Девушка посетовала, что телевизионщики вынуждены работать, пока артисты отдыхают во время пандемии коронавируса. Даже в студии теперь нет зрителей. А на съемках шоу «Секрет на миллион» Кудрявцева предстала в рубашке цвета фуксия и белоснежной юбке-карандаше, которая оттенила ее загорелые ноги и подчеркнула осиную талию.

Телеведущая показала закулисье передачи. «Странное зрелище», — отметила она, наблюдая за съемочной командой в медицинских масках. Лере не терпелось вернуться домой, поэтому она шутливо заверяла, что всех не любит. Обычно съемки длятся допоздна, поэтому освобождается блондинка часто ночью.

Напомним, что дома ее ждут муж Игорь Макаров и годовалая дочка Мария. В период пандемии коронавируса Лера старается реже выходить из дома с наследницей. Если они гуляют, то возле особняка, где есть качели. Раньше Мария каждую неделю ходила на развивающие занятия и даже в бассейн, но теперь крохой занимаются родители. Отметим, что многие звезды, у которых есть дети-школьники, перевели наследников на дистанционное обучение.