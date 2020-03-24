«Лаконично и нарядно»: Мельникова в платье нежно-оливкового цвета восхитила стилиста

Дарья Мельникова прославилась благодаря роли в сериале «Папины дочки». Актриса выросла, но во многом похожа на свою героиню. Особенно это касается стиля. Недавно девушка стала мамой во второй раз. Она родила еще сына Марка. Также у нее есть старший наследник Артур. Звезда растит их вместе с мужем Артуром Смольяниновым. Находясь в декретном отпуске, артистка решилась на преображение — она подстриглась почти налысо.

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За несколько месяцев волосы Дарьи отросли. Теперь она делает стильные укладки. Девушка предпочитает одеваться под мальчика. В ее гардеробе много худи и объемных нарядов. Но она умеет носить и женственные вещи. Так, на днях актриса снялась в модной фотосессии. Она облачилась в платье на запах нежно-оливкового цвета. Неброский макияж и легкая укладка дополнили нежный образ. В какой-то момент в кадр попал младший сын Мельниковой. Видно, как он тянет ручку к маме.

«Показать, как я играю со своим сыном? Вот так», — шутливо подписала снимки звезда.

Многие поклонники восхитились образом Дарьи. Им редко удается увидеть ее в платьях. «Великолепное фото, столько нежности и обаяния..», «Улыбка такая добрая и настоящая… на фото, где тянется ручка сынишки», «Грациозно!», «Настоящая русская красота! Не знаю, как по-другому ещё сказать. Очень элегантный образ!» — прокомментировали пост подписчики.

Оценила ее образ для портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Девушка выбирает натуральный стиль. Платье на запах в нежнейшем цвете, которое очень гармонирует с ее прической и цветом кожи. Все по-домашнему, умеренно, ничего лишнего, но в то же время все лаконично и нарядно. Натуральный стиль очень подходит девушкам с такой цветовой палитрой, как наша героиня. Этот стиль чаще выбирают девушки, которым важно комфортно себя чувствовать», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.