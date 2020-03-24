Малышева появилась на ТВ в платье актуального оттенка

Елена Малышева появилась на съемках программы «Жить здорово!» на Первом канале в платье актуального в этом сезоне цвета – лавандового.

О том, что этот оттенок стремительно набирает обороты популярности, порталу Teleprogramma.pro рассказал дизайнер одежды Сергей Никулин. Подобный вывод эксперт моды сделал, понаблюдав за прошедшими в Париже и Милане неделями моды, где кутюрье мирового масштаба упорно предлагали модели именно этого цвета.

Кроме того, прошедший показ мод позволил сделать вывод о том, что в этом сезоне станет очень актуальной бахрома во всех ее проявлениях – на одежде, обуви и в аксессуарах.

Отметим, что платье Елены Малышевой привлекало внимание зрителей не только необычным ярким оттенком, но и цветочным принтом. Искусно выполненный рисунок с помощью наложенных теней создавал полное ощущение объема.