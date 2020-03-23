«Даже не узнала»: постройневшая Степаненко в ярком костюме восхитила моложавым видом

Елена Степаненко больше года назад развелась с Евгением Петросяном. Пара была вместе больше 30 лет, поэтому их расставание для многих стало шоком. Пока пародистка старалась держаться в тени, ее бывший муж стал активно пользоваться соцсетями и, по слухам, тайно женился на своей молодой поклоннице Татьяне Брухуновой. А на днях и вовсе в СМИ написали, что у 74-летнего Петросяна и его возлюбленной родился ребенок. Правда сам артист не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Тем временем Елена впервые за долгое время появилась на публике. Она встретилась с Ольгой Бузовой. Как оказалось, они вместе буду вести новое шоу на канале «Россия 1». Если поющая телеведущая предстала в джинсах и жакете, то бывшая жена Евгения Вагановича облачилась в брючный костюм ультрамаринового цвета с аппликацией и алые туфли. Наряд подчеркнул постройневшую фигуру юмористки.

Объемная прическа и яркий макияж дополнили образ. Она с удовольствием пообщалась с Бузовой и даже поздоровалась с ней новым способом — ступнями. Поклонники были поражены тому, как выглядит 66-летняя артистки. Они одарили ее комплиментами. «Я даже не узнала Степаненко. Отлично стала выглядеть», «Спросите у неё, она что эликсир молодости выпила или что? Пусть поделится секретом», «Степаненко классно выглядит!», «Давно ее не видела. Очень круто выглядит», «Красотки», «Ого, как она похорошела! Все-таки развод многим идёт на пользу», — прокомментировали кадры пользователи Сети.