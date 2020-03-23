«Нереально длинные ноги»: Лопырева подчеркнула фигуру силуэтным комбинезоном

Виктория Лопырева еще в феврале уехала из России. Она готовилась к фестивалю «Матрешка», который прошел в ОАЭ. Модель следила за тем, чтобы мероприятие прошло без конфузов. Ей удалось повеселиться с подругой Нюшей и выгулять несколько вечерних платьев. Когда волнение и заботы остались позади, блондинка предалась релаксу. Она покаталась на яхте с мужем и стала больше времени проводить с подросшим сыном марком Лео.

И даже сейчас Виктория не скучает на своей вилле. Девушка готовит различные блюда, играет с наследником. На днях она позволила ребенку поплескаться в тазике с водой вместо бассейна. К тому же, компанию модели составляют подруги. Но иногда Лопырева все же гуляет по городу.

Во время одной такой прогулки она отметилась в женственном образе. Девушка облачилась в комбинезон лососевого цвета. Наряд подчеркнул ее талию и длинные загорелые ноги. Дополнили образ золотые босоножки и сумка-клатч. Поклонники восхитились ее аутфтом. Многие одарили модель комплиментами.

«Нереально длинные ноги», «Очень классный комбез! Вам идёт», «Куколка. Восхищаюсь!», «Виктория, очень красивые ножки! Такая стройняшка», — прокомментировали пост подписчики. Некоторые спросили звезду, собирается ли она возвращаться в Россию. «Хотелось бы», — ответила Лопырева.