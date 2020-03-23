Леди в красном: Рудковская в приталенном пальто миди позировала на улице

Яна Рудковская недавно впервые за две недели вышла в свет. После поездки в Париж она две недели провела дома, проводила время с сыном Сашей и устраивала онлайн-экскурсии по своей гардеробной для фанатов. Светская львица похвасталась коллекцией сундуков Louis Vuitton и показала, что в них хранит.

Как только Яна смогла покинуть особняк, она поспешила в офис, а потом встретилась с Филиппом Киркоровым. Каждый раз она выбирала новый образ. А накануне светская львица устроила фотосессию у своего дома на фоне автомобиля. Она предстала в алом приталенном пальто миди, туфлях с открытой пяткой и сумкой в тон наряду. Вновь Рудковская не стала отказывать от стильной маски с бумажной камеей.

Поклонники не всегда приходят в восторг от образов звезды, но на этот раз многим понравился ее весенний look. Правда, некоторые посчитали, что для фотосессии продюсер могла не надевать маску, другие стали беспокоиться, что она могла замерзнуть. «Красотка в красном!», «Красотка, как же вам идёт красный Яночка», «Пальто огненное», «Стиляга», «Как всегда, роскошна», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что благодаря маске, которую Яна украсила на свой вкус, она смогла попасть в зарубежные СМИ. Во время показов на Неделе моды во Франции блондинка оказалась в центре внимания.