«Очень стильно»: Топурия в джинсах-варенках и прозрачном топе восхитила стилиста

Кети Топурия для многих поклонников стала иконой стиля. Певица не боится облачаться в откровенные и порой эпатажные наряды. При этом она всегда выглядит женственно. В ее коллекции есть много элегантных вечерних платьев, дерзких мини и костюмов оверсайз. В последнее время артистка также отдает предпочтение объемным вещам, таким как уютные костюмы с худи.

больше по теме «Хозяюшка»: Топурия запечатлела подросшую дочку в фартуке и колпаке во время готовки Певица сейчас больше времени проводит с наследницей.

Однако сейчас Топурия находится на карантине в особняке со своей дочкой Оливией и возлюбленным Львом Деньговым. Однако певица не скучает. Она готовит с наследницей на кухне и перебирает архивные фото и видео. Кети решила показать поклонникам свой повседневный look. На кадре она предстала в джинсах-варенках и прозрачном кроп-топе. Из-под одежды выглядывало нижнее белье, что придало образу пикантности.

Одним поклонникам понравился смелый наряд артистки, а другие посчитали его слишком смелым. Оценила аутфит звезды для портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова.

«Очень стильно, круто и по-молодежному! Кети является у нас большой модницей и любительницей выгулять в свет самые топовые вещи. Это касается и ее сценических костюмов, и повседневных образов, которые мы видим», — высказалась эксперт. «Кружевной бельевой топ с намеками на логоманию подобран в одной стилистике с топом. А нижнее белье выглядывает из джинсов, что придаёт образу спортивную сексуальность. Все успокаивает вываренная джинса», — добавила она.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.