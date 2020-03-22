Тренд монохром: Асмус в коричневом пальто вслед за Водяновой позировала на оливковой софе

При этом актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» призналась, что не намерена обсуждать тему пандемии.

Кристина Асмус приняла участие в новой импровизированной фотосессии. В кадре актриса из сериала «Интерны» предстала в монохромном наряде. Примечательно, что возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова проигнорировала актуальный стиль total white look, о моде на который в интервью Teleprogramma.pro говорила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева. Вместо трендовой белой цветовой палитры супруга юмориста выбрала насыщенный коричневый оттенок, сделав ставку на аксессуары. К своему образу актриса подобрала дизайнерские солнцезащитные очки и высокие кожаные сапоги в тон наряду.

Асмус позировала, удобно разместившись на оливковой софе. К слову, в схожей фотосессии участвовала и возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно — 38-летняя Наталья Водянова. Однако в отличие от Кристины, русская модель отдала предпочтение стилю total black. Девушка примерила жакет с «золотой» вышивкой на рукавах.

Примечательно, что в комментариях к свежему снимку Кристина подметила, что она не намерен обсуждать тему с пандемией. К слову, многие звезды отечественного шоу-бизнеса сели на карантин, среди них: Алсу, Ирина Дубцова, Юлия Высоцкая, Татьяна Навка, Лера Кудрявцева, Эмма Малинина и многие другие.

«Здесь не будет поста про карантин, вирус, самоизоляцию, последних мировых новостей, лайфхаков по мытью рук и умных рассуждений про осознанность!!» — добавила Асмус.

Ранее Саша Савельева обратилась к поклонникам, посоветовав им меньше появляться на улице. Экс-солистка группы «Фабрика» была вынуждена выехать в город из-за проблем с шеей. Возлюбленная 46-летнего Кирилла Сафонова записалась на прием к врачу. Певица предусмотрительно надела защитную маску, одноразовые перчатки и взяла с собой очки.