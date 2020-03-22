На спорте: 44-летняя Навка вышла на прогулку в неоново-лимонной куртке

Даже на карантине пятилетняя дочка фигуристки не пропускает занятий. В дистанционном формате наследница Татьяны Навки учит французский язык. Кроме того, Надя штудирует английский и китайский. По словам звездной мамы крохи, самоизоляция еще не повод для того, чтобы игнорировать учебу. В комментариях к свежим кадрам олимпийская чемпионка в танцах на льду подметила, что искренне жалеет, что в юности не учила иностранные языки. В то время у ее родителей не было такой возможности и понимания. Поэтому сама спортсменка настаивает на том, чтобы Надежда не упускала шанс освоить английский, китайский и французский. А вместе с русским девочка знает четыре языка.

Находясь на карантине, Татьяна старается вести активный образ жизни. При этом Навка придерживается мер предосторожности, избегая мест с большим скоплением людей. Свой уикенд фигуристка провела на свежем воздухе. На прогулке бывшая партнерша Романа Костомарова позировала, стоя на детском самокате пятилетней Надежды. Спортсменка поддержала моду на неоново-лимонные оттенки, примерив куртку и шапку этой цветовой палитры. Образ Татьяны дополнили ботинки на шнуровке и узкие джинсы по фигуре.