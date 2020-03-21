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«Похож на итальянца»: Прохор Шаляпин отпустил бороду

Смена имиджа 36-летнего артиста пришлась по душе многим его поклонникам.

«Похож на итальянца»: Прохор Шаляпин отпустил бороду
Прохор Шаляпин/Фото: https://www.instagram.com/p/B93svlmIP9a/

36-летний Прохор Шаляпин сменил имидж. Обожаемый многими женщинами за всегда идеально гладкое лицо певец вдруг решил отпустить бороду.

Результатом преображения мужчина похвастался на личной странице в Instagram. Шаляпин обнародовал снимок, на котором позирует в зеркало в салоне красоты. Лицо Шаляпина украшает черная густая растительность.

«Как вам такой бородатый мужик?», — решил спросить стороннего мнения Прохор.

Фолловеры разделились на два лагеря: одни уверенно заявили, что Шаляпину борода не идет. «Добавляет возраст», «Перестали быть на себя похожим», «А Копенкина заценила?», — писали они.

Другие акцентировали внимание: с бородой Прохор стал только краше. «Похож на итальянца», «Заверните этого парня», «Такую красоту ничем не испортишь», — поделились люди своим мнением. Намерен ли Шаляпин оставить растительность, Прохор отвечать не стал.

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