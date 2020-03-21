«Потратить последние лишние деньги»: Литвинова отметилась в лимонном брючном костюме

Рената Литвинова много путешествует. Она любит проводить время в Париже, где жила и училась ее дочь Ульяна. Однако в последнее время девушка все чаще наслаждается жизнью с мамой в Москве.

На новом фото Рената предстала в ярко-лимонном брючном костюме. Наряд она дополнила черным туфлями-лодочками. Пиджак прямого кроя и укороченные брюки подчеркнули стройную фигуру актрисы. Она сделала фирменные локоны и макияж с алой помадой. Литвинова взобралась на подоконник и позировала, демонстрируя свои элегантные ноги.

«Сегодня я себе разрешила потратить последние лишние деньги, сидя на подоконнике», — написала она.

Многие поклонники восхитились решением знаменитости и оценили ее весенний look. «Вам идет желтый!», «Шикарный костюм! Потрясающий цвет», «Мне очень нравится ваш костюм, особенно брюки», «Если в удовольствие, то все можно», «Гениально», «Богиня вселенной», «Почему бы себя не порадовать? Костюм отпадный», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Литвинова выбрала наряд трендового фасона. В подобном образе только розового цвета на отметилась Кейт Миддлтон, супруга британского принца Уильяма.