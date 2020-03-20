Наряд от Dior: Рудковская появилась на публике в пальто с кофейным градиентом

45-летняя Яна Рудковская на протяжении двух недель находилась дома. Музыкальный продюсер сообщила о самоизоляции после поездки во Францию. При этом муж и младший сын бизнесвумен посещали различные мероприятия и тренировки. Сама светская львица уточнила, что члены ее семьи имели полное право свободно выходить на улицу. В Париж знаменитость летала одна, без Евгения Плющенко и семилетнего Саши. При том, что Яна не жаловалась на самочувствие, она не стала прерывать карантин.

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Судя по свежим фото в Instagram поп-короля сцены Филиппа Киркорова, супруга олимпийского чемпиона впервые вышла в свет после самоизоляции. Вместе с бывшим мужем Примадонны отечественной эстрады бизнесвумен побывала в одном из столичных ресторанов. О чем певец сообщил на личной страничке микроблога.

«И как говорится, ничто и никто не испортит нам нашего радужного настроения!! Жизнь продолжается и продолжается красиво, как эта невероятная красотка Яна и наш чудесный сегодняшний вечер на двоих в центре Москвы», — отметил Киркоров.

Перед объективом фотокамеры супруга Евгения Плющенко позировала в дизайнерском наряде от Dior. Светская львица отдал предпочтение пудровой юбке нежно-розовой цветовой палитры и принтованной блузе. Образ музыкального продюсера дополнило пальто молочного оттенка с кофейным градиентом.