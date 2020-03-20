«Фуксия!»: стилист Александр Рогов сменил цвет волос

Весна — время перемен, и первое, за что звезды шоу-бизнеса берутся в стремлении преобразиться, — это, конечно, прическа. Отстричь нынче недостаточно. И просто покрасить — тоже. В тренде по-прежнему яркость и эксперименты с цветом.

Вслед за Анной Седоковой в глубокий розовый цвет перекрасился и знаменитый телеведущий, дизайнер, стилист Александр Рогов. Он опубликовал свое яркое фото в аккаунте Instagram.

«Давайте мыслить позитивно и радовать себя и друг друга!» — пожелал Рогов своим читателям.

Подписчики выразили просто бурю восторга. Большинство комментариев — это комплименты, поздравления, позитивные эмоции от нового образа знаменитого стилиста.

«Очень эпатажно!, «Фуксия!», «Очень интересный цвет!», «Как же мне нравятся эти розовые волосы!», «Чудесный цвет волос», «Цвет просто отпад», «Супер, по-весеннему!» — и это лишь часть комментариев под публикацией.

больше по теме «Русалочка»: Анна Седокова сменила цвет волос Большая часть подписчиков с восторгом оценила преображение певицы.

Как-то в одной из своих мейковер-передач «Рогов в городе» стилист признавался, что очень хотел бы покрасить волосы в розовый. Сказано — сделано: дизайнер решился на радикальное преображение.