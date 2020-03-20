Леди в синем: Безрукова подчеркнула фигуру силуэтным платьем с разрезом

54-летняя Ирина Безрукова на личной страничке в Instagram поделилась архивным снимком. В кадре знаменитость позировала на красной ковровой дорожке, отдав предпочтение силуэтному платью с разрезом и полупрозрачными рукавами.

Таким образом, актриса сделала акцент на своей фигуре. К вечернему наряду бывшая жена Игоря Ливанова подобрала босоножки на каблуке. К слову, Ирина отдала предпочтение актуальной в этом сезоне палитре. Ранее институт Pantone назвал классический синий цвет главным оттенком 2020.

При этом Безрукова обратилась к поклонникам, спросив их о том, в каком жанре они бы сняли кино, если бы у них появилась такая возможность. Сама Ирина подметила, что в качестве сюжета выбрала бы что-то доброе, светлое и воодушевляющее. Разумеется, не обошлось бы и без драмы. Однако развязка обязательно была бы позитивной, а сама лента со счастливым концом.

При этом актриса заверила, что если ей и предложили выступить в качестве режиссера, она скорее всего бы отказалась. Знаменитость считает, что каждый на площадке должен выполнять свою функцию.