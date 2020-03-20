«Спасибо! Но мордашка у собак»: Шпица не оценила комплимент о своей красоте

Актриса не оставила без внимания слова одного из подписчиков под свежим фото в Instagram.

34-летняя Екатерина Шпица поделилась на личной страничке в Instagram понравившимся снимком из недавней студийной фотосессии. В кадре актриса предстала в облегающем платье монохромного белого оттенка, отдав предпочтение стилю total white look. Примечательно, что в интервью Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева говорила о том, что эта цветовая палитра в сезоне весна-лето 2020 будет пользоваться большей популярностью, чем total black. Образ девушки дополнили серебристые туфли-лодочки на шпильке. Шпица отказалась от статичных поз, сделав снимок в движении и акцентировав внимание на ногах.

«Думайте о хорошем!! Не качайте маятник. Белый — цвет надежды», — отметила актриса.

Примечательно, что Шпица не оставила без внимания комментарий одного из подписчиков под свежим снимком в микроблоге. Так, знаменитость не оценила комплимент о своей красоте.

«Катенька, великолепно! Вы очень красивая женщина! И фигурка и на мордашку!! А ножки у вас просто супер!! Люблю вас, обожаю», — обратился к актрисе ее поклонник. «Спасибо! Но мордашка у собак», — лаконично ответила на хвалебные слова Шпица.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб актрисы. Так, историк моду заверил, что Екатерине нравится быть в центре внимания. Соведущий Эвелины Хромченко не оставил без внимания тот факт, что знаменитость часто появляется в свете. Васильев похвалил актрису за звездные прически и наряды, уточнив, что он не сомневается в том, что Шпица тратит большие деньги на свой гардероб. Кроме того, телеведущий был приятно удивлен тем, что Екатерина не допускает модных ошибок и помарок при выборе образов для красных дорожек и светских мероприятий.