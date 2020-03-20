Валерий Леонтьев вспомнил, как первым из российских певцов вышел на сцену в юбке

Как отметил исполнитель, шили ему необычный для мужчины наряд специально под песню «Гюльчатай».

Музыкант Валерий Леонтьев, которому 19 марта исполнился 71 год, вспомнил, как первым из российских певцов стал использовать на своих выступлениях юбку. До него никто не рисковал появляться в таком виде перед публикой. Тогда это произвело эффект разорвавшейся бомбы.

«Ну, это был килт — мужская, кожаная, длинная, очень красивая юбка. И шили мне ее специально для номера на песню «Гюльчатай». Валерий Леонтьев

При этом он отметил, что никогда в своей жизни не ошибался в выборе костюма. Перед зрителями он всегда появляется либо в сценическом наряде или в том, что требуется согласно дресс-коду.

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Также исполнитель отметил, что мир сегодня меняется. Появляются другие ценности. У зрителей также меняются интересы. Миром, как он считает, правит хайп. Раньше от певца требовалось шокировать, увлекать, заинтересовать собой. Сейчас же можно просто хайпануть, оказавшись в нужном месте в нужный час. Хотя, как он считает, на это тоже нужен свой талант, который дан далеко не каждому, сообщает «МК».