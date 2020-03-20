Валерий Леонтьев вспомнил, как первым из российских певцов вышел на сцену в юбке

Музыкант Валерий Леонтьев, которому 19 марта исполнился 71 год, вспомнил, как первым из российских певцов стал использовать на своих выступлениях юбку. До него никто не рисковал появляться в таком виде перед публикой. Тогда это произвело эффект разорвавшейся бомбы.
«Ну, это был килт — мужская, кожаная, длинная, очень красивая юбка. И шили мне ее специально для номера на песню «Гюльчатай».
При этом он отметил, что никогда в своей жизни не ошибался в выборе костюма. Перед зрителями он всегда появляется либо в сценическом наряде или в том, что требуется согласно дресс-коду.
Также исполнитель отметил, что мир сегодня меняется. Появляются другие ценности. У зрителей также меняются интересы. Миром, как он считает, правит хайп. Раньше от певца требовалось шокировать, увлекать, заинтересовать собой. Сейчас же можно просто хайпануть, оказавшись в нужном месте в нужный час. Хотя, как он считает, на это тоже нужен свой талант, который дан далеко не каждому, сообщает «МК».