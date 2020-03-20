«Хит этого сезона»: Ксения Бородина примерила кожаный тренч с платьем миди

Ксения Бородина недавно отдохнула в Куршевеле. Там телеведущая отпраздновала день рождения с мужем Курбаном Омаровым и Ольгой Орловой. Она блистала в мини-платье, танцуя до утра. А вот по возвращении домой девушке пришлось сесть на карантин. Однако это не мешает звезде делать покупки. Она решила похвастаться обновками, так как поклонники давно восхищаются ее чувством стиля.

Если зимой Бородина носила трендовые плюшевые пальто «Тедди», которые приобрела в разных цветах, то с приходом весны телеведущая сменила их на более легкие вещи. На этот раз она похвасталась не косухой, а кожаным тренчем темно-шоколадного цвета. Его она надела поверх нового платья миди пурпурного оттенка с глубоким декольте. Акцент на талии знаменитость сделала с помощью широкого пояса. Завершил look шелковый платок, который девушка повязала на шее. Ксения покрутилась перед камерой, показав образ.

«Жду не дождусь, когда его можно будет выгулять. Очень красиво», — отметила телеведущая, рассматривая платье. «Ну и хит этого сезона — кожаный тренч. Девочки, ну это самый супер, который может быть. Очень удобно», — заявила она.

Добавим, что Бородина любит себя баловать. Так перед днем рождения она порадовала себя косухой от Prada за четыре тысячи долларов. А вот на работе телеведущая носит элегантные платья, а также жакеты, которые в тоже в моде в этом сезоне.