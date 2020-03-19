«Копия мамы»: Екатерина Вилкова показала подросшую дочку в кремовом платье оверсайз

Екатерина Вилкова многим знакома по роли в сериале «Отель Элеон». Также она успела сняться в диснеевском фильме «Последний богатырь», где сыграла злодейку. В обычной жизни девушка является любящей женой и мамой. Она не любит выставлять личную жизнь напоказ, но иногда публикует семейные фото. Со своим мужем Ильей Любимовым артистка счастлива в браке почти девять лет. У них подрастают дочь Павла и сын Петр.

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Недавно Вилкова снялась в модной фотосессии со своей семьей. Тогда она облачилась с наследницей в одинаковые кроссовки. Поклонники сразу отметили, что девочка модница, как ее мама. А на новом фото актриса целует дочку, представшую в кадре в кремовом платье оверсайз. Наряд казался воздушным за счет легкой ткани. Кадр был сделан во время праздника, так как у Павлы раскрашено красками лицо, а зал ресторана украшен шариками.

Сама Екатерина была в джемпере и джинсах. Более того, она была без макияжа и укладки. «Моя любимая любовь», — написала актриса. Поклонники пришли в восторг от нежного кадра. Они стали спорить, на кого больше похожа дочь звезды. «Я так люблю такие тёплые фотографии», «Как это мило!», «Копия папы! Реальная ксерокопия», «Так дочка похожа на маму!». «Согласна. Копия мамы», «Такие красотки», «Маленькая зефирка», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Вилкова часто проводит отпуск с семьей. Ее дочка увлекается гимнастикой и уже завоевывает медали. А ее брат, как настоящий мужчина, любит машины. Актриса гордится каждым успехом наследников.