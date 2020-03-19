«Какая стильная»: Пригожин запечатлел Бабкину в ярко-желтом пальто оверсайз со своей женой

Надежда Бабкина продолжает давать концерты, а также является экспертом в программе «Модный приговор». Поклонники не перестают восхищаться трудолюбием и неисчерпаемой энергией знаменитости. Ко всему прочему, она всегда превосходно выглядит и может дать фору более молодым коллегам. Артистка не боится экспериментировать с имиджем, а также подбирает женственные наряды по последней моде.

19 марта Бабкиной исполнилось 70 лет. С самого утра певица едва успевает отвечать на телефонные звонки. С важной датой звезду поспешили поздравить родственники, друзья и коллеги по сцене. Одним из первых сделал это Игорь Николаев. Он опубликовал редкое фото, на котором именинница позирует на борту частного самолета в стильном ярко-оранжевом костюме. С ней на снимке отметились: Стас Михайлов, Валерия, Иосиф Пригожин и Александр Маршал.

«Надюш, должны были зажечь вместе на твоем Юбилейном концерте», — заявил Николаев.

Также опубликовал фото, сделанное в тот же день Пригожин, но уже у трапа самолета. В кадре Бабкина позирует в ярко-желтом пальто оверсайз, которое накинула поверх наряда. Стоит отметить, что жена продюсера выглядела не менее стильно в плюшевом розовом пальто. Иосиф пожелал артистке здоровья и творческих удач. Поздравила ее и Валерия. «Огненная наша Надя, с днем рождения!!!! Твоей энергией можно заряжать целые города. Как же везет тем, кто рядом с тобой, и, конечно, твоим преданным зрителям и слушателям», — написала она в соцсети.

Поклонники присоединились к теплым словам. Многие восхитились образами Надежды Георгиевны. «Вот уж кому действительно идет желтый цвет — это Надежде», «Какая классная», «Яркие, лучезарные, задорные!», «Даже не узнала Надю», «Какая стильная, это не юбки в пол с рюшами», — прокомментировали снимки подписчики.