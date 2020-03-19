«Красотка»: беременная Шубская отметилась в черном мини-платье и серебристой косухе

Анастасия Шубская и Александр Овечкин вместе уже около восьми лет, из них четыре года они живут в браке. Влюбленные воспитывают годовалого сына Сергея. Хоккеист является капитаном клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», поэтому влюбленные живут в США. Время от времени они приезжают в Россию вместе с наследником. А недавно пара поделилась радостной новостью — они ждут второго ребенка. Избранница спортсмена показала округлившийся живот.

По всей видимости, Шубская снова станет мамой уже совсем скоро, так как в начале марта провела популярную в Америке вечеринку baby shower. Там супруги объявили, что снова ждут мальчика. Беременная избранница Овечкина предпочитает выглядеть женственно, даже находясь в интересном положении. Она то и дело появляется в облегающих платьях. Для новой фотосессии Анастасия облачилась в черное мини-платье и серебристую косуху, которую накинула на плечи.

Нежный макияж и присобранные волосы дополнили образ. Одну руку Шубская положила на округлившийся живот. Также наряд подчеркнул ее пышный бюст. Девушка восхитила своей красотой звезд и поклонников. «Красотка», — заявила певица Глюкоза. «Настюша, ты прелесть», «Очень красивая, просто совершенство!», «Моя куколка», «Какая ты невероятная, все правильно», «Беременность вам идет, красивая», — прокомментировали фото подписчики.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса в США введен карантин. Сама Шубская рассказывала, что полки в магазинах очень быстро пустеют. Она решила обезопасить себя и будущего ребенка, поэтому тоже закупила продукты. Ближайшие недели жена Овечкина не собирается покидать свой дом и посещать многолюдные места. «Будем наслаждаться совместным времяпрепровождением дома: готовить различные блюда, смотреть фильмы, читать, обустраивать детскую», — пояснила Анастасия.