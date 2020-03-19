Бородина составила стильный образ из брюк с лампасами и джинсовой блузы

Ранее Эвелина Хромченко заявляла, что знакомые полоски, взятые из военной формы, никогда не выйдут из моды.

Ксения Бородина, ориентируясь на тренды этого сезона, составила актуальный образ, примерив с романтической блузой брюки с лампасами.

больше по теме Литвинова поддержала тренд на утрированные рукава в платье цвета яркого лайма Также в ее наряде присутствовал другой модный элемент – плиссе.

Недавно Эвелина Хромченко объяснила, что стильная полоска, пришедшая в обиход модниц из военной формы, пропадать с мировых подиумов не собирается. Она по-прежнему мегаактуальна, кроме того, никогда не потеряет своей популярности, поскольку уже является классикой.

Аутфит ведущей «Дома-2», состоящий из брюк с намеком на военную форму и романтической блузы из классического денима, – это тоже тренд. Влад Лисовец рассказал Teleprogramma.pro о том, что соединение несоединимых (на первый взгляд) стилей в этом сезоне приветствуется. Кроме того, джинса, рукава-фонарики и рюши становятся невероятно популярными.

А вам понравился стиль Ксении Бородиной?