Литвинова поддержала тренд на утрированные рукава в платье цвета яркого лайма

Также в ее наряде присутствовал другой модный элемент – плиссе.

Рената Литвинова предстала перед своими поклонниками в трендовом образе – звезда примерила платье цвета «яркий лайм», дополненными самыми актуальными деталями сезона.

Так в арсенале наряда оказались утрированно пышные рукава.

«Объемные рукава выглядят очень стильно и придают образу твердость и одновременно женственность», — рассказала Teleprogramma.pro стилист Марина Корабель.

По словам эксперта, эстетика гротеска сегодня приветствуется дизайнерами одежды по всему миру. И пышные рукава появляются в гардеробах модниц все чаще и чаще.

Кроме того, в одеянии актрисы можно увидеть и другой трендовый элемент – плиссе. Он насыщают стиль романтизмом и дополнительной женственностью.