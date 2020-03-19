Литвинова поддержала тренд на утрированные рукава в платье цвета яркого лайма

Рената Литвинова предстала перед своими поклонниками в трендовом образе – звезда примерила платье цвета «яркий лайм», дополненными самыми актуальными деталями сезона.
Так в арсенале наряда оказались утрированно пышные рукава.
«Объемные рукава выглядят очень стильно и придают образу твердость и одновременно женственность», — рассказала Teleprogramma.pro стилист Марина Корабель.
По словам эксперта, эстетика гротеска сегодня приветствуется дизайнерами одежды по всему миру. И пышные рукава появляются в гардеробах модниц все чаще и чаще.
Кроме того, в одеянии актрисы можно увидеть и другой трендовый элемент – плиссе. Он насыщают стиль романтизмом и дополнительной женственностью.