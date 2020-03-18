«Венский лес»: Нетребко в джинсах и принтованной куртке прогулялась с сестрой

Анна Нетребко привыкла постоянно путешествовать. Оперная дива круглый год находится на гастролях, поэтому живет на две страны — США и Австрию. Последние месяцы артистка давала концерты и успевала побыть в роли домохозяйки. Она не подозревала, что скоро станет практически «заложницей» в собственном доме. В Вене был объявлен аварийный режим, поэтому все учреждения, кроме продуктовым магазинов там теперь закрыты, а улицу безлюдны.

Нетребко сравнивает случившееся с фильмом ужасов. Теперь она каждый день балет мужа и сына вкусными блюдами. Ко всему прочему, певица успела перебрать шкафы и «оживить» старую одежду. За день до объявления карантина она успела погулять по венскому лесу со своей сестрой Натальей. Завораживающими фото с прогулки звезда поделилась в соцсети. На них она запечатлена в джинсах, принтованной куртке и сапогах-казаках.

Сестра оперной дивы выглядела не менее стильно в лимонной куртке, кроссовках с неоновой подошвой и брюках с лампасами. Похоже, что наряд одолжила ей Анна, так как она сама не раз была замечена в точно таких же брюках. «Венский лес и безопасные обнимашки с липой (мое дерево по гороскопу)», — написала артистка.

Поклонники отметили, что не видели такой красоты. Нетребко правда призналась, что сестра уже уехала. По всей видимости, это произошло до карантина. «Не выдержали заточения!», «Красоточки!! Вы поднимаете настроение!», «Вот это природа, тишина, звуки, запахи… Анна, а вы отдохнете и снова в бой», «Какая сказка», — прокомментировали пост подписчики.