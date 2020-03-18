Грация и стиль: Брежнева предстала в приталенном жакете и блузке c пышными рукавами

Вера Брежнева почти месяц гастролировала по США. Также она успела отметить свой день рождения в Италии. Певица на днях вернулась домой в Москву. Она обрадовалась возможности побыть несколько недель без перелетов, с близкими. Как известно, во многих странах бушует коронавирус. В связи с этим вводятся меры предосторожности — карантин. Многие звезды, от Яны Рудковской до Алсу, находятся на самоизоляции. Вера тоже не стала исключением.

На днях певица показала, в каком виде путешествовала. Она была облачена в медицинскую маску, которую подобрала по цвету к уютному костюму оверсайз. Теперь артистке остается только вспоминать, как она гуляла под Миланом и участвовала в модной фотосессии для украинского издания. Она поделилась снимками, на которых позирует то в стильном приталенном жакете с вышивкой, то в атласных брюках с юбкой.

Также Брежнева снялась в белой блузке с широкими рукавами, которые стали трендом в этом сезоне. На одном из кадров девушка подчеркнула фигуру кожаной юбкой макси. Образы артистки стали своеобразным гидом по последним тенденциям моды.

«Еще совсем недавно, в конце января, в Италии под Миланом снимали потрясающий номер lofficielukraine. А сегодня все границы закрыты, очень скучаю по своим друзьям из разных стран и виртуально обнимаю», — написала певица.

Поклонник оценили наряды звезды. Многим они пришлись по вкусу. «Красивые и стильные снимки!!! Вера, вы прекрасны!», «Это вау», «Какая стильная съемка», «Это потрясающе», «Ах, какая женщина», — прокомментировали пост подписчики.