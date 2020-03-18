«Нереальные ноги»: Боня отметилась в джинсовой куртке оверсайз и кожаных шортах

Виктория Боня недавно вернулась во Францию. Светская львица, несмотря на бушующий в Европе коронавирус, решила отправится в путешествие, так как не могла пропустить день рождения дочери Анджелины. На этот раз модель не стала устраивать шумный праздник. Однако ее наследница смогла блеснуть в пышном розовом платье в семейном кругу. Поклонники не раз отмечали, что девочка растет модницей, как мама.

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К слову, Боня уже готовится к лету. Она много лет выпускает одежду собственного бренда. Недавно девушка продемонстрировала джинсовую куртку с аппликацией на спине из новой коллекции. А теперь она снялась в фотосессии в стильном летнем аутфите. Девушка продемонстрировала белоснежную джинсовую куртку оверсайз, которую сочетала с кроп-топом и кожаными шортами. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру, длинные ноги и загорелую кожу.

Образ дополнили ботильоны на каблуке, локоны и макияж с акцентом на глаза. «Эта модель из плотного денима unisex и подойдет как для мужчин, так и для женщин. И сейчас как нельзя кстати хочется всем пожелать этого состояния… состояния спокойствия и позитивного мышления!» — написала Виктория.

Поклонники пришли в восторг от стильного образа. Многие также восхитились ее фигурой. «Вам на подиум с такой фигурой, такие красивые стройные ноги», «Вы просто бомба», «Нереальные ноги», «Тебе она очень сильно идет, ты всегда красотка», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Боня пояснила, что такую куртку можно носись с джинсами или создать total look.