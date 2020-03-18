«Шамаханская царица»: Савельева позировала в маске восточного стиля

36-летняя Саша Савельева приняла участие в новой студийной фотосессии. На личной страничке в Instagram возлюбленная актера Кирилла Сафонова позировала в маске в восточном стиле. Благодаря этому аксессуару солистка группы «Фабрика» сделала акцент на глазах, отдав предпочтение макияжу в стиле смоки-айс. Певица нанесла на ресницы черную тушь, не забыв о подводке и песочных тенях для век.

«Неожиданно тематическая фотка получилась! Столько напутственных слов, столько участия. Такое количество доброй энергии витает не только в соцсетях, а по всему миру. Продолжаем в том же духе!! Кто уже сел на добровольный карантин?! Какие дела уже сделали, удалось ли отдохнуть?!» — обратилась к поклонникам Саша.

В комментариях к свежему снимку певицы верные почитатели поп-исполнительницы не оставили без внимания восточный образ супруги Кирилла Сафонова.

«Шамаханская царица!!», «Какая же ты красивая», — писали под фото Савельевой ее поклонники.

В одном из интервью певица призналась, что еще до рождения сына Леона ее посещали тревожные мысли о том, что она, возможно, так и не сможет испытать радость материнства. Однако все переживания знаменитости оказались беспочвенными.

Своего супруга поп-исполнительница считает идеальным отцом. Савельева подметила, что у ее возлюбленного есть за плечами опыт отцовства. Старшая дочь актера — 25-летняя Анастасия — в октябре вышла замуж за ирландского бизнесмена Стивена Мерфи.