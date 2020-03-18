Леди в алом: Пелагея вышла на сцену в блузе с пайетками и красной лентой в волосах

Ранее в одном из своих интервью Пелагея объяснила, почему она крайне редко рассказывает о личном. По словам певицы, для нее семья и дом — это оплот внутренней энергии и спокойствия. Именно поэтому она просто не может допустить того, чтобы кто-то посторонний вошел в этот мир. Однако наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале не стала скрывать от поклонников тот факт, что она больше не живет с отцом своей единственной дочери Таисии.

Артистка уточнила, что особенно во всей этой ситуации ее расстроили придуманные истории о том, что якобы ее мама Светлана Ханова повлияла на их с Телегиным разлад. По словам Пелагеи, ее родительница была той тещей, о которой многие могли бы только мечтать.

Кроме того, певица-народница заверила, что с Иваном они расстались без взаимных упреков и ссор. Их общая дочка осталась под опекой звездной мамы.

Объявив о разводе с хоккеистом, Пелагея с головой погрузилась в творчество. Она продолжает давать концерты и время от времени появляется в различных телевизионных программах. Не так давно артистка дала интервью Ивану Урганту. Также экс-возлюбленная спортсмена появлялась на съемках КВН.

На одном из концертов Пелагея вышла на сцену в трендовом монохромном наряде. Певица выбрала длинную юбку с завышенной талией и алую блузу с пайетками. Свой образ девушка дополнила красной лентой для волос.