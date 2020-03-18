Локоны ниже пояса: Мерьем Узерли после каре сходила на наращивание волос

После окончания съемок в турецком сериале «Великолепный век» партнерша Халита Эргенча несколько раз меняла цвет волос. Так, 36-летняя Мерьем Узерли успела побывать блондинкой, брюнеткой и даже шатенкой. Однако в итоге девушка все-таки вернулась к привычному и более естественному медовому оттенку. Поэкспериментировав с цветом волос, знаменитость решила заняться их длиной. Еще в середине февраля Мерьем позировала перед объективами фотокамер с короткими локонами, сделав себе каре до плеч. Однако вскоре эта прическа Узерли наскучила и она снова посетила парикмахера.

На этот раз партнерша Халита Эргенча решила нарастить локоны. И, судя по свежим снимкам, Мерьем стала обладательницей длинных волос ниже пояса.

К слову, во время съемок в турецком сериале «Великолепный век» у Мерьем Узерли были длинные рыжие локоны. Практически все время стилисты на площадке укладывали волосы актрисы легкими волнами, придавая им объем.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, поэкспериментировать с имиджем захотела и Нур Феттахоглу, которая сыграла в «Великолепном веке» Махидевран султан. Актриса отказалась от привычного шоколадного оттенка, перекрасив волосы в медный.

В турецком сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли снималась не только с Халитом Эргенчем и Нур Феттахоглу, но и с Пелин Карахан, Сельмой Эргеч, Небахат Чехре, Бураком Озчивитом и многими другими.