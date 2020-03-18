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Локоны ниже пояса: Мерьем Узерли после каре сходила на наращивание волос

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» поэкспериментировала с имиджем.

Локоны ниже пояса: Мерьем Узерли после каре сходила на наращивание волос
Мерьем Узерли (Фото: Instagram.com/meryemuzerlimeryem)

После окончания съемок в турецком сериале «Великолепный век» партнерша Халита Эргенча несколько раз меняла цвет волос. Так, 36-летняя Мерьем Узерли успела побывать блондинкой, брюнеткой и даже шатенкой. Однако в итоге девушка все-таки вернулась к привычному и более естественному медовому оттенку. Поэкспериментировав с цветом волос, знаменитость решила заняться их длиной. Еще в середине февраля Мерьем позировала перед объективами фотокамер с короткими локонами, сделав себе каре до плеч. Однако вскоре эта прическа Узерли наскучила и она снова посетила парикмахера.

На этот раз партнерша Халита Эргенча решила нарастить локоны. И, судя по свежим снимкам, Мерьем стала обладательницей длинных волос ниже пояса.

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли
Мерьем Узерли после каре нарастила волосы ниже пояса (Фото: Instagram.com/meryemuzerlimeryem)

К слову, во время съемок в турецком сериале «Великолепный век» у Мерьем Узерли были длинные рыжие локоны. Практически все время стилисты на площадке укладывали волосы актрисы легкими волнами, придавая им объем.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, поэкспериментировать с имиджем захотела и Нур Феттахоглу, которая сыграла в «Великолепном веке» Махидевран султан. Актриса отказалась от привычного шоколадного оттенка, перекрасив волосы в медный.

актриса из "Великолепного века" Нур Феттахоглу
Нур Феттахоглу перекрасилась в медный оттенок (Фото: Instagram.com/eclipsnf)

В турецком сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли снималась не только с Халитом Эргенчем и Нур Феттахоглу, но и с Пелин Карахан, Сельмой Эргеч, Небахат Чехре, Бураком Озчивитом и многими другими.

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