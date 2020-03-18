Михалкова надела жакет вместо платья, дополнив его туфлями с бренд-каблуками

Юлия Михалкова удивила своих поклонников дерзким образом. Телезвезда примерила вместо платья длинный жакет, проигнорировав, казалось бы, обязательные юбку и брюки.

больше по теме Эвелина Хромченко посоветовала использовать тренчи как платья Эти модные плащи в настоящее время очень актуальны.

На самом деле, плащи, пальто и, конечно же, жакеты сегодня женщины при достаточной длине одежды могут смело носить как платья. Об этом недавно рассказывала модный эксперт Эвелина Хромченко.

Впрочем, далеко не один жакет Юлии привлек внимание. К нему она подобрала необычные принтованные колготки, которые может себе позволить только женщина с идеальными стройными ногами.

И, пожалуй, главная изюминка образа — обувь Михалковой. Она примерила туфли Yves Saint Laurent с актуальными бренд-каблуками. В последнее время дизайнеры все чаще стали делать акцент именно на этой части обуви, все смелее экспериментируя с формами. Юлия, как известная модница, учла этот момент в своем образе.