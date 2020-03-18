Ничего лишнего: Ирина Шейк примерила облегающий брючный костюм на голое тело

Если красота самодостаточна, а наряд идеально подходит к фигуре, то дополнительных украшений не требуется. Похоже, что стилисты Ирины Шейк придерживаются именно этого правила, подбирая образы для топ-модели.

Российская звезда все чаще появляется на фотосессиях в суперлаконичных нарядах. И все чаще примеряет костюмы на голое тело. Вот и для съемок бренда Furla стиль Шейк не стали усложнять лишними деталями.

На девушке оказался лишь черный облегающий брючный костюм по фигуре. И красная сумочка в качестве яркого цветового акцента. Модель убрала назад волосы, а макияж выдержала в естественных тонах.

Напомним, недавно мы писали о появлении Ирины Шейк на улицах дождливого Нью-Йорка. Девушка примерила трендовый длинный тренч мышиного цвета, эффектно комбинировав его с длинным черным шарфом и шапочкой.