Хромченко продемонстрировала костюм, который подойдет и для работы, и для свидания

Тем, кто любит после работы ходить на свидания, Эвелина Хромченко значительно облегчила жизнь. Теперь после трудового дня совершенно нет необходимости переодеваться. Все, что нужно – это надеть правильный костюм. Именно в таком наряде вышла на подиум героиня программы «Модный приговор» (Первый канал) Римма.

больше по теме Эвелина Хромченко посоветовала использовать тренчи как платья Эти модные плащи в настоящее время очень актуальны.

«В таком виде уместно и на работу прийти, и на свидание. Костюм подобного типа, с одной стороны, креативный, а с другой — все-таки собранный и деловой, не лишенный модного контекста, сразу же задаст тон для разговора», — сказала модный эксперт.

По ее мнению, данный образ отлично демонстрирует статусность женщины. С обладательницей такого костюма мужчины всегда будут вести себя достойно.

Ранее мы писали о трендовых комбинезонах этого сезона. На «Модном приговоре» продемонстрировали самые актуальные модели и стильные комбинации с ними для работы, прогулок и вечеринок. А также научили превращать вечерний комбинезон в деловой.