«По-весеннему ярко»: Жасмин в объемной блузке цвета фуксия появилась на Spring party

Жасмин не только является певицей, но и светской львицей. Девушка регулярно посещает значимые мероприятия. Так недавно она блеснула на шоу Валентина Юдашкина в Кремле, а на днях отметилась на вечеринке у Аллы Крутой. Каждый раз артистка выбирает для выходов в свет роскошные наряды. В последнее время она часто отдает предпочтение вечерним платьям в пол с воланами, которые вновь вошли в моду. А для нового выхода в свет певица выбрала яркий и современный look.

Накануне Жасмин посетила Spring party Насти Задориной. На мероприятии, приуроченному к началу весны и дню рождения хозяйки вечера, девушка предстала в блузке малинового цвета с объемными рукавами и широкой тесьмой на шее, которую при желании можно завязать в бант. Черные брюки с высокой талией подчеркнули ее фигуру, а укороченные штанины позволили показать ботильоны на каблуке. Подруга артистки предстала в более летнем образе — мини-платье кремового цвета с перьями.

Поклонники оценили образ Жасмин. Многим понравился ее образ яркой деловой женщины. «Я фанат этой блузы», «Вау, как же вы шикарно выглядите», «Вам очень идёт этот цвет», «Вам так идет», — прокомментировали снимки подписчики.

А для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит звезды имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Она выбрала вполне традиционный наряд для посещения дня рождения Насти. Это классические брюки, зауженные к низу, черные ботильоны и блузка в самом весеннем цвете — фуксия. Блузка также интересна своей глянцевой фактурой и рукавами-фонариками. Плюс в этом сезоне очень модны и актуальны банты, но здесь он не завязан, что дает образу прямые линии, удлиняющие силуэт. С бантом все смотрелось бы иначе, поэтому мне нравится решение Жасмин. А фуксия еще и придает свежести лицу певицы, поэтому она выглядит по-весеннему ярко», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.