«Сдержанно и элегантно»: Мария Шарапова выбрала модные брюки-кюлоты вслед за Миддлтон

Мария Шарапова была звездой корта много лет. Благодаря достижениям в спорте и хорошим гонорарам она переехала жить в США. Там недавно экс первая ракетка мира приобрела особняк у океана, где теперь делает ремонт. Неожиданно в феврале она объявила о завершении карьеры. 32-летняя девушка призналась, что решиться на этот шаг ей было трудно, однако она больше не могла игнорировать травмы, поэтому решила позаботиться о здоровье, как и о личной жизни.

Ходят слухи, что Мария беременна. Они появились незадолго до ее ухода из спорта. Девушка строит отношения с завидным женихом из Англии — Алексом Гилксоном. Будто специально теннисистка прячет свою фигуру в объемных нарядах. Недавно она облачилась в брюки «бананы» и майку, подчеркнув свою талию. Но поклонники по-прежнему судачат о ее интересном положении. К слову, не так давно поддержала тренд на брюки-кюлоты Кейт Миддлтон. Герцогиня Сассекская в них предстала на фестивале цветов.

А на новом фото Шарапова позирует в кашемировом джемпере песочного цвета. Его она сочетала с черными брюками-кюлотами. Наряд дополнили кроссовки и большая сумка. Поклонники восхитились нарядом спортсменки. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Шарапова сведущая в модных трендах. Абсолютно все стильно, интересно. Модный кашемировый джемпер бежевого цвета. И бежевый оттенок актуален, и кашемир в моде. Модные брюки-кюлоты, они в этом и на следующий год останутся в тренде. И кроссовки на усиленной подошве, большая сумка — все сочетается. Сдержанно и элегантно, действительно по стилю очень тонко подобрано. Со вкусом, не к чему придраться. Гармония ощущается сразу. Это образ, который хочется рассматривать», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.