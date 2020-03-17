По-весеннему: Навка в шифоновом платье с цветочным принтом предстала на фотосессии

Татьяна Навка еще недавно радовалась потеплению. Когда в Москве светило солнце, а на лужайках зеленела трава, она прогулялась по Москве в черном платье макси. Однако весна преподнесла сюрприз жителям столицы. За один вечер выпало столько снега, что во дворах образовались сугробы, а понижение температуры позволило Анастасии Волочковой искупаться в своей купели со льдом. Навка тоже не растерялась. Она побывала на природе, облачившись в трендовые джинсы и дубленку.

Но похоже, что фигуристка все же скучает по летнему зною. Она затронула тему короновируса в соцсети. Спортсменка порассуждала, что лучше желать в такой ситуации. При этом она опубликовала снимок из фотосессии, на котором предстала в романтическом образе. В кадре Татьяна позирует в легком шифоновом платье с цветочным принтом. Наряд дополнил тонкий пояс, который сделала акцент на талии. Едва заметный макияж, легкие локоны и шляпа дополнили look.

Поклонники оценили образ Навки. Многие одарили ее комплиментами. «Шикарная», «Красавица», «Превосходное фото», «Вы прекрасны», «Какой нежный образ», — прокомментировали пост подписчики. Многие также отреагировали на ее слова о пандемии. Они согласились, что панике поддаваться нельзя и карантин может спасти ситуацию. Добавим, что на днях Татьяна посетила вечеринку сестры Игоря Крутого. На торжестве фигуристка также отметилась в легком платье белого цвета.