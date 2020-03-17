Молодая супруга Игоря Николаева в платье плиссе спровоцировала слухи о беременности

Игорь Николаев не скрывает, что счастлив в браке с Юлией Проскуряковой. Уже почти десять лет они живут в браке. У влюбленных подрастает дочка Вероника. Для артиста появление наследницы уже в зрелом возрасте стало счастьем. Так как его старшей дочке Юлии от первого брака уже 41 год. Однако молодая жена певца не скрывает, что намерена подарить избраннику еще наследников. По этой причине в прессе часто появляются слухи об интересном положении 37-летней артистки.

Вот и на днях Проскурякова вновь дала повод думать, что ждет ребенка. Она поделилась кадрами с репетиции, на которых предстала без грима и укладки. Девушка была облачена в темно-синее платье плиссе в горох. Наряд свободного кроя был дополнен массивными ботинками. Поклонники разглядели изменения в фигуре знаменитости и принялись поздравлять жену Николаева с грядущим пополнением.

«Юленька, вы беременны?», «Мне тоже показалось, что животик есть», — стали писать подписчики. Однако Юлия поспешила развеять домыслы. «Сразу скажу: не беременна, выгляжу так, потому что на репетиции, ни на прическе, ни на гриме, ни в образе, ни на что не намекаю, просто пою, пою и кайфую от песни», — заявила она.

Поклонники отметили, что естественную красоту ничем не испортишь. Они одарили певицу комплиментами. Некоторые также восхитились ее вокальными данными. Сейчас Проскурякова усиленно готовится к экзаменам в ГИТИСе. Совсем скоро у нее начнется сессия, которая каждый раз, по словам артистки, выжимает из нее все соки.