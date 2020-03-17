«Хочется красоты»: Наташа Королева выбрала дорогую дизайнерскую маску

17 марта певица Наташа Королева предстала перед своими поклонниками в Instagram в необычной респираторной маске. На черную ткань изделия нашиты украшения, сделавшие из обычной защитной повязки элемент королевского гардероба, не менее. Женщина отметила, что это — дизайнерская вещь и смотрится она просто прекрасно.

«Вот артисты всегда остаются артистами, в любых ситуациях, даже самых чрезвычайных! Хочется красоты», — говорит на видео звезда.

Несмотря на всю вычурность украшения, Королева отметила, что защитная маска сделана с учетом всех медицинских норм. Певица призвала своих подписчиц не падать духом из-за сложившейся ситуации и даже придумала девиз, что коронавирус обходит красоту стороной.

Напомним, что из-за мер предосторожности, которые сейчас пропагандируют практически все звезды, защитные маски быстро вошли в моду. Ну и, соответственно, мода вошла в них. Недавно, например, Яна Рудковская задекорировала свою маску и блистала в ней в Париже. А ее коллега Иосиф Пригожин, наоборот, осудил увлечение модными защитными средствами.

Гораздо проще поступил актер Гоша Куценко — он разрезал женский лифчик на две части и получил пару прекрасных масок.