«Образ удался»: Водонаева в платье-футляре и шубе под далматинца восхитила стилиста

Алена Водонаева всегда отличалась особым чувством стиля. В молодости экс-участница «Дома-2» носила мини-юбки, не стесняясь откровенных образов. Теперь девушка старается выдерживать наряды в более строгом стиле, если этого требует ситуация. При это она не упускает возможности поэкспериментировать с имиджем. Так, на отдыхе в Лондоне телеведущая блеснула в элегантном костюме с юбкой плиссе, а на костюмированную вечеринку она заявилась в леопардовом боди.

Однако никто не ожидал, что Алена столь креативно подойдет к появлению на открытии бутика дизайнера Ольги Якубович, которая создает наряды в черном цвете. Телеведущая облачилась в черное платье-футляр, подчеркнувшее ее талию, а также топ. Поверх наряда она накинула белую шубу с пятнами под далматинца. Образ злодейки Круэллы Де Виль дополнили алые перчатки, туфли-лодочки в тон. Волосы Водонаева наполовину сделала седыми и уложила в ровный пробор.

Звезда не удержалась и устроила фотосессию в дерзком образе. Она даже прошлась по улице в экстравагантном виде. Поклонники восхитились нарядом девушки. Многие отметили, что она прекрасно бы сыграла антигероя в знаменитом американском фильме. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее look имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Алена Водонаева представила нам образ в стилистике фильма «101 далматинец». Здесь все один в один, как в знаменито картине, она полностью дублировала персонаж этого фильма. Классическое платье-футляр оформлено топом, которое плотно прилегает к телу. Само платье подчеркивает все достоинства Алены, с эти не поспоришь. Шикарная роскошная шуба под далматинца, красные лодочки, перчатки им в тон и мундштук — это стиль ретро. Получилось весьма незаурядно, элегантно и в то же время эпатажно. Я думаю, что образ удался», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.