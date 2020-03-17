Просто, но стильно: Ани Лорак в объемном пуховике под деним отметилась на съемках

Ани Лорак недавно сводила дочку на премьеру мультфильма «Тролли. Мировой тур». Восьмилетняя София приготовилась к красной дорожке. Она не только облачилась в пышное платье цветов радуги, но и покрасила свои волосы в яркие цвета и нанесла на лицо стразы. Кроха кокетливо позировала на камеру, как настоящая модель. Поклонники решили, что девочка берет пример с мамы, которая всегда выглядит превосходно и фотогенично.

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Для светских раутов Лорак тоже выбирает вечерние или бальные наряды. Она любит подчеркивать свою стройную фигуру. Облегающие платья или мини-шорты давно заняли особое место в гардеробе артистки. А вот для повседневных образов она предпочитает более лаконичные наряды. На днях Каролина ( настоящее имя звезды. — Прим. ред.) посетила съемки передачи на канале RU.TV. Она появилась в студии в черных джинсах, футболке, ботинках со шнуровкой и объемной куртке под деним.

После съемки Лорак заглянула перекусить в кафе. К ее образу добавилась бейсболка в тон наряду. «Есть время подумать, побыть наедине с собой, услышать свой внутренний голос», — загадочно написала артистка.

Поклонники отметили, что она выглядит очень стильно. К слову, Лорак выбрала пуховик трендового цвета «выцветший деним». Такой оттенок пальто недавно предпочла Екатерина Стриженова. Многие одарили ее комплиментами. «Каролина, вы прекрасны», «Очень красивая», «Невероятно красивая», «Какой крутой пуховки», «Обожаю вас вкус», — стали комментировать пост подписчики. Добавим, что несколько месяцев назад во время гастролей певица также отметилась в темных джинсах. Однако тогда она выбрала дутый пуховик с принтом, к которому подобрала рыжие ботинки.