Эвелина Хромченко посоветовала использовать тренчи как платья

Эти модные плащи в настоящее время очень актуальны.

В эфире «Модного приговора» на Первом канале гостья студии Светлана вышла на подиум в тренче, надев его как платье.

Ведущая программы Эвелина Хромченко обратила внимание на хороший вкус девушки и заметила, что та поступила правильно. Тренчи сегодня носят не только в качестве верхней одежды, но и как базовый элемент гардероба.

«Вы сделали правильный выбор. На вешалке было огромное количество барахла, а вы выбираете плащ, который можно использовать как платье. Кстати, тренчи довольно часто используют таким образом. Платья-тренчи и платья-пальто сейчас крайне актуальны», — сказала эксперт моды.

Хромченко посоветовала женщинам чаще доверять своей интуиции, а также отражению в зеркале при выборе одежды и стильных аутфитов.

Ранее мы писали о полезном экспертном совете Эвелины, которая объяснила, как быстро составить эффектный look «на выход», используя всего два цвета.