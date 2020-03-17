«Какая дичь»: жена Петросяна разгуливает по Дубаю в пижаме

Молодая супруга Евгения Петросяна, 31-летняя Татьяна Брухунова не перестает удивлять российскую публику своими фэшн-экспериментами в Дубае. Недавно девушка засветилась на улицах города в расслабленном виде, примерив свободные брюки-бананы с цветочным принтом и рыжую футболку с туфлями-шлепанцами. В руках она держала голубую авоську.

Хейтеры тут же назвали брюки Татьяны «домашними штанами». Однако они не знали, что это только начало. Второй день подряд Брухунова появляется на одном из самых престижных курортов Дубая, острове Палм-Джумейра, в пижамах, меняя их как перчатки. И, конечно же, не желает расставаться с любимой «сеткой».

«Извините, конечно, но это же пижама!», «Как пижама с поясом», «Конечно, пижама и сеточка», — стали писать очевидные вещи подписчики благоверной Петросяна в ее Instagram.

Татьяна, как всегда, не смогла промолчать и начала яростно защищать свой стиль. «Представляете, какая дичь? Срочно уносите ноги отсюда, пока не испортили свой вкус!», «Рекомендую изучить вопрос: городская или домашняя пижама. Очень много нового для себя узнаете, чтобы не выглядеть глупо, комментируя то, о чем не имеете представления», «Я не навязываю никому то, что ношу сама», — ответила она фолловерам.