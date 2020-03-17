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«Очень красивый!»: Александр Рогов показал актуальный джемпер-поло

Телеведущий со своим шоу посетил Ростов-на-Дону.

«Очень красивый!»: Александр Рогов показал актуальный джемпер-поло
Кадр из «Рогов в городе»/ СТС

Стилист Александр Рогов совершил фэшн-набег на магазины Ростова-на-Дону, куда приехал вместе со своим телешоу на СТС. Ведущий программы «Рогов в городе» уверен, что модно одеваться и отлично выглядеть можно в любой точке России.

В торговом центре он обратил внимание на один из джемперов.

«Очень красивый! Такие джемперы-поло с отложными воротничками сейчас крайне актуальны. И мне нравится его приглушенный цвет, как будто разбавленный молоком», — сказал Александр.

Кадр из «Рогов в городе»/ СТС. Фото
Кадр из «Рогов в городе»/ СТС

Рогов украсил актуальный джемпер цветочной брошью и комбинировал его с сиреневой юбкой длины миди силуэта «рыбка», а также с туфлями-лодочками.

Напомним, ранее мы писали о том, как стиль ведущего передачи «Рогов в городе» раскритиковали провинциальные бабушки. Женщины сочли, что ведущий шоу слишком молодится и «косит под кавказца».

Кадр из «Рогов в городе»/ СТС. Фото
Кадр из передачи «Рогов в городе»/ СТС

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"Рогов в городе"Александр РоговЗвездный стильмода и стиль
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