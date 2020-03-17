«Не прогадаете»: Хромченко назвала беспроигрышное сочетание цветов

В настоящее время оно особенно актуально.

Наверное, каждая женщина сталкивалась с этой проблемой – не знала, что надеть на вечеринку или значимое мероприятие. Оказалось, что эта беда легко разрешается, если знать небольшой фэшн-секрет. О нем на «Модном приговоре» рассказала Эвелина Хромченко.

«Если вы не знаете, что надеть на выход, выбирайте сочетание черного и белого цветов. Не прогадаете!» — заявила телеведущая.

Модный эксперт заметила, что ей очень нравится коктейльный вариант, предложенный стилистами шоу, с необычной асимметричной блузой с одним рукавом.

«Я уверена, что многие зрительницы сейчас смотрят и думают: «Что за ерунда! Зачем такая глупость придумана?». Я объясню зачем. Иногда хочется чего-то оригинального и просто колье недостаточно. Иногда в комплекте присутствует определенное количество порока, которое должно быть чем-то уравновешено. В этой ситуации асимметричная блуза с одним рукавом очень помогает. Она немного уравновешивает очень говорящий топ из прозрачного гипюра», — высказалась Эвелина.