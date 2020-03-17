«Косит под пацана»: провинциальные бабушки жестко прошлись по стилю Рогова

Обычно телеведущий и эксперт моды Александр Рогов оценивает стили других людей, но на сей раз все стало с ног на голову.

Редактор шоу «Рогов в городе» на СТС Анна Сергиенко вышла на улицы Ростова-на-Дону, где проходила очередная запись программы, и спросила у местных жителей, как они оценивают образы знаменитого ведущего. Самыми строгими критиками оказались бабушки.

«Старый пенсионер изображает молоденького мальчика. Косит под пацана», — оценила комплект Рогова одна из пожилых женщин.

Образ стилиста состоял из красных брюк с лампасами, мышино-серого пиджака с аппликацией и черной толстовки.

Про черный меховой образ Рогова бабушки сказали: «Под кавказца косит».

А вот дерзкий коричневый комплект с сапогами-чулками они неожиданно признали вполне приличным. «Этот — хорошо, этот — нормально», — резюмировали строгие критики. Судя по всему, эпатажную обувь женщины просто не разглядели.