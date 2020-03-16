«Из меня никакая актриса!»: Водонаева примерила образ злодейки из «101 далматинца»

В марте скандальная модель Алена Водоваева посетила вечеринку в пятницу, 13-го, для которой воплотилась в образ злодейки из мультфильма Disney «101 далматинец» Круэллы Де Вилль (иногда это имя переводят как Стервелла Де Виль).

Водонаева покрасила свои волосы: одну половину головы в белый цвет, другую — в черный. Обязательные элементы образа — красные губы на бледном лице, мундштук, черное платье, красные перчатки, а также белая шуба. Напомним, в мультфильме коварная модница хотела себе шубу в черное пятно, потому собиралась сшить ее из шкур собак-далматинцев. Во всем мире она стала антисимволом движения за отказ от натурального меха.

Водонаева, похоже, сама была впечатлена образом, который ей удалось повторить. В частности, она поблагодарила компанию по пошиву женской креативной одежды за то, что они не удивились, когда их попросили срочно сделать для телезвезды «шубу из далматинцев». Один из подписчиков модели уточнил в комментариях, не из натурального ли меха этот шикарный наряд. Алена ответила, что нет.

«Она скоро будет актрисой знаменитой», — написала другая подписчица. «Из меня никакая актриса! — ответила ей Водонаева. — Максимум — эпизод фривольный».

Напомним, бывшая телеведущая, а ныне автор собственного канала на YouTube любит наряжаться в «плохих девочек». Ранее она очень органично смотрелась в костюме ведьмы и стильно похулиганила в образе Джулии Робертс из фильма «Красотка».