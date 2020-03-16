Яркий, но повседневный: имидж-стилист оценила выходной образ Анны Бузовой

Хоть прошедший уикенд и оказался в Москве самым зимним за весь сезон, он запомнится многим яркими аутфитами и красками. Младшая сестра Ольги Бузовой, Анна, успела прогуляться по сухой, но ветреной погоде перед снегопадом и выбрала для этого контрастный весенний образ.

Мы не смогли пройти мимо модницы и попросили имидж-стилиста Ларису Тимиряеву оценить аутфит девушки. Имиджмейкер подчеркнула: образ получился модным, это весенний контрастный комплект в стиле кэжуал-шик, в котором ярко скомбинированы синий и желтый.

«Модное пальто Тедди в оттенке желтого цвета «солнечный луч» делает весь образ ярким и весенним. Женственность и классика поддержаны шелковым платком, а кэжуал и мужественность — грубыми ботинками. Модная сумочка на цепочке увязывает между собой верх и низ: формой — классику и женственность, а цветом и фактурой — ботинки и ремень, позволяя создать гармонию и целостность всего образа. Look хоть и яркий, но повседневный, и я бы порекомендовала днем яркий макияж заменять яркими имиджевыми или солнечными очками», — прокомментировала стилист-имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева, стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Образование по профилю «имиджелогия» получила в Международной школе имиджелогии Art in Style, а также в Институте репутационных технологий «Арт & Имидж».