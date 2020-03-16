«Может себе позволить»: Жасмин в силуэтном платье ярко-синего цвета восхитила стилиста

Жасмин состоит в браке с молдавским миллионером Иланом Шором. Влюбленные воспитывают троих детей. Недавно певица с размахом отпраздновала восьмилетие дочки Маргариты. На празднике у девочки побывала Татьяна Навка с наследницей Надеждой. Март выдался очень насыщенным для артистки. Она успела побывать на вечеринке у сестры Игоря Крутого, Аллы, а уикенд звезда провела в Сочи, где выступила на фестивале «Жара».

Одной из ведущих мероприятия, которое каждый год организовывает Эмин Агаларов, стала Юлия Барановская. На концерте выступила Глюкоза, Григорий Лепс, Егор Крид, Сергей Лазарев и другие известные персоны. Жасмин в очередной раз поразила всех ярким образом. Она облачилась в силуэтное платье ультрамаринового цвета с разрезом до бедра. Наряд артистка дополнила туфлями-лодочками в тон. А локоны и неброский макияж дополнили образ.

«Женщина — точно такая же сила природы, как огонь, ветер, молния, электричество», — написала в соцсети певица.

Многие поклонники восхитились ее нарядом. Они отметили, что многодетная мама в 42 года выглядит превосходно. Оценила ее look для портала Teleprogramma.pro стилист Марина Корабель.

«Фигура Жасмин в отличном состоянии, поэтому она может себе позволить столь облегающие силуэт платья, которое ей так идет. А синий цвет прекрасно сочетается с ее цветом кожи и волос. Макияж также выгодно подчеркивает красоту ее лица за счет акцента на глаза, при этом губы остаются в естественной гамме. В целом все хорошо, единственное — было бы гармоничнее собрать волосы в высокий хвост с деликатным объемом, чтобы открыть линию шеи и вытянуть силуэт», — высказалась эксперт.

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista. Также она экс-технолог американского бренда Revlon Professional, в которой проработала 6 лет; более 10 лет Корабель являлась основателем и руководителем салона красоты в Санкт- Петербурге.