«Выглядит мрачно»: Жасмин в платье с перьями разочаровала стилиста на фоне нежного образа Крутой

Младшая сестра 65-летнего Игоря Крутого отметила свой день рождения в одном из столичных банкетных залов. Среди присутствующих гостей на вечеринке именинницы были замечены Лера Кудрявцева, казахский певец Димаш, Александр Буйнов, Марина Юдашкина, Валдис Пельш, Николай Басков, Татьяна Навка, Николай Цискаридзе и многие другие.

Не смогла пропустить торжество и певица Жасмин. Позже на личной страничке в Instagram поп-исполнительница поделилась отчетными снимками, позировав с Аллой Крутой в фотозоне.

В интервью Teleprogramma.pro эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави дала свою оценку тем нарядам, которые выбрали младшая сестра композитора и 42-летняя Жасмин. Если именинница отдала предпочтение лиловому оттенку, то ее гостья примерила монохромное платье «мрачного» черного цвета, что привлекло внимание стилиста.

Бестави подметила, что, собираясь на мероприятия подобного рода, артистке стоило заранее озаботиться тем, в каком наряде она придет на день рождения к Алле Крутой. Важно учесть не только тематику вечеринки, но и узнать об оформлении. Судя по декору в фотозоне, виновница торжества отдала предпочтение весенним мотивам: всюду цветы, букеты. И сама именинница в своем бальном платье, как считает Елена, напоминала распустившийся бутон.

«Она идеально вписалась в стилистику вечера… Образ получился нежным! И на этом фоне платье Жасмин сразу бросается в глаза. Пусть бы она оставила тот же черный оттенок, но выбрала простой крой. Без пышной юбки и мелких перьев в зоне декольте. Здесь, на мой взгляд, все сделано безграмотно и абсолютно не продумано. Платье не из ее стилистики. Выглядит мрачно. К тому же певица прибавила себе возраст», — сетовал эксперт по имиджу и стилю, заговорив о модной ошибке поп-исполнительницы.

При этом Бестави уточнила, что Жасмин является одной из красивейших женщин на отечественной эстраде. Но при всем при этом выбранное платье ее, к сожалению, не красит.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави как стилист-имиджмейкер проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Кроме того, она сотрудничала с ведущими на телевидении. Вот уже десять лет Бестави благодаря мастер-классам и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит правильно подбирать одежду и аксессуары, рассказывая об основах создания имиджа и секретах колористики.