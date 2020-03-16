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Леди в черном: Узерли подчеркнула фигуру кожаным платьем с открытыми плечами

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» приняла участие в новой студийной фотосессии.

Леди в черном: Узерли подчеркнула фигуру кожаным платьем с открытыми плечами
Мерьем Узерли (Фото: Instagram.com/meryemuzerlimeryem)

36-летняя Мерьем Узерли не скрывает: она предпринимает все меры предосторожности, отправляясь в заграничные поездки. Так, на борту самолета актриса из турецкого сериала «Великолепный век» позировала для селфи в защитной маске.

Ко всему прочему, партнерша Халита Эргенча надела одноразовые перчатки, посоветовав поклонникам не забывать о нормах гигиены. Знаменитость старается не касаться лица руками. Вместе с тем, Мерьем активно пользуется соцсетями, публикуя в Instagram свежие фотографии. Как выяснилось, не так давно девушка приняла участие в новой студийной фотосъемке.

Узерли подчеркнула фигуру кожаным платьем с разрезом на юбке и открытыми плечами. Наряд знаменитости дополнили актуальные рукава-фонарики, о моде на эту деталь в интервью Teleprogramma.pro говорила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Образ актрисы из «Великолепного века» дополнили босоножки на каблуке в тон вечернему туалету. Примечательно, что Мерьем отдала предпочтение стилю total black.

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли
Мерьем Узерли путешествует исключительно в маске. Фото: Instagram.com/meryemuzerlimeryem

К слову, к частым перелетам, как партнерша Халита Эргенча, привыкла и музыкальный продюсер Яна Рудковская. Так, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не смогла отказаться от запланированной поездки во Францию. На борту самолета бизнесвумен появилась в японской маске с клапаном, которую светская львица не снимала и во время прогулок по Парижу.

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