Леди в черном: Узерли подчеркнула фигуру кожаным платьем с открытыми плечами

36-летняя Мерьем Узерли не скрывает: она предпринимает все меры предосторожности, отправляясь в заграничные поездки. Так, на борту самолета актриса из турецкого сериала «Великолепный век» позировала для селфи в защитной маске.

Ко всему прочему, партнерша Халита Эргенча надела одноразовые перчатки, посоветовав поклонникам не забывать о нормах гигиены. Знаменитость старается не касаться лица руками. Вместе с тем, Мерьем активно пользуется соцсетями, публикуя в Instagram свежие фотографии. Как выяснилось, не так давно девушка приняла участие в новой студийной фотосъемке.

Узерли подчеркнула фигуру кожаным платьем с разрезом на юбке и открытыми плечами. Наряд знаменитости дополнили актуальные рукава-фонарики, о моде на эту деталь в интервью Teleprogramma.pro говорила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Образ актрисы из «Великолепного века» дополнили босоножки на каблуке в тон вечернему туалету. Примечательно, что Мерьем отдала предпочтение стилю total black.

К слову, к частым перелетам, как партнерша Халита Эргенча, привыкла и музыкальный продюсер Яна Рудковская. Так, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не смогла отказаться от запланированной поездки во Францию. На борту самолета бизнесвумен появилась в японской маске с клапаном, которую светская львица не снимала и во время прогулок по Парижу.