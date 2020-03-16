«Очень эффектно»: Тодоренко подчеркнула постройневшую фигуру в сверкающим мини-платьем

Регина Тодоренко стала еще популярней после того, как покинула передачу «Орел и Решка». Она занимается собственным YouTube-шоу, продолжает путешествовать, а также воспитывает сына Майкла с певцом Владом Топаловым. После родов девушка долго не могла вернуться в форму. Однако недавно телеведущая закончила грудное вскармливание. Поклонники вскоре стали замечать, что знаменитость постройнела.

В феврале Регина стала сниматься в новом шоу «Маска» на НТВ. Она оказалась среди членов жюри с Валерией, Тимуром Родригесом, Филиппом Киркоровым и Гариком Мартиросяном. Для эфиров девушка облачается в соблазнительные вечерние платья. Вот и на очередных съемках Тодоренко появилась в сверкающем серебристом мини-платье с глубоким декольте и пышными рукавами. Наряд подчеркнул ее талию и стройные загорелые ноги.

Телеведущая с удовольствием позировала на камеру. А на общем фото ее не смогла затмить даже Валерия в алой атласной блузке. Поклонники отметили, что Регина похудела. Они восхитились ее красотой. «Ну как можно быть такой шикарной?», «Вот это настоящий пример мамы, все успевает», «Шикарный, образ», «Это шик! Настоящая звездочка», «Какая стройная стала», «Очень эффектно», «Какие ножки, какая талия!» — прокомментировали пост подписчики.

К слову не остался в стороне и Мартиросян. «Регина, ты просто огонь, ты яркая и классна, ты суперская», — написал он. Сама Тодоренко заметила, что развлекательные программы у некоторых людей вызывают недоумение, так как сейчас весь мир озабочен распространением коронавируса. «А кто-то может подсказать , как же поступать в такой непростой ситуации ??? Грустить всей планетой или распевать песни на балконах, как это делают жители Италии?», — ответила она на обвинения.