«Образ ультрамодный»: Анна Заворотнюк подобрала к джинсам блузку с рукавами-буфами

В тренде – соединение несоединимого и женственного стиля с маскулинным, по мнению стилиста Ларисы Тимиряевой.

Дочь Анастасии Заворотнюк становится активным блогером, к счастью, ее посты теперь довольно беззаботны и жизнеутверждающи. Недавно она призналась, что ее мама пошла на поправку.

Хорошо отдохнув в Италии, девушка с удовольствием стала демонстрировать стильные луки в Instagram.

Один из последних ее аутфитов произвел глубокое впечатление не только на подписчиков, но и на профессионального имидж-стилиста. Анна примерила с классическими джинсами нежную ретро-блузку с объемными рукавами.

«Стильный образ в свете модных тенденций: столкновение мужественности и женственности, совмещение несовместимого, ретро и современности. Ультрамодный look. Такие образы мы будем встречать этой весной и летом, поскольку ретро сейчас на пике популярности. Блузка соединяет в себе практически все модные тенденции: рукава-буфы, баску, нежный полупрозрачный материал, женственность и романтизм. Стиль поддержан нюдовым макияжем», — прокомментировала имидж-стилист Лариса Тимиряева.

Наша справка

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Профессионально определяет персональный стиль, занимается шопинг-сопровождением и ориентированием в модных тенденциях. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style.